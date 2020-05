YouTuber zeigt Akten in Krankenhaus: Polizei ermittelt

Büren (dpa/lnw) - Ein Youtuber hat eine verlassene Klinik in Büren bei Paderborn durchsucht, alte Patienten-Akten entdeckt und sie in einem Video veröffentlicht. Damit löste er Ermittlungen der Polizei aus. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs sei aufgegeben worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Kriminalbeamte würden jetzt ermitteln. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.