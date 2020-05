Schipplocks Sternstunde nach 1106 Tagen Leiden

Kiel/Bielefeld (dpa/lnw) - Die Abstandsempfehlungen beim Torjubel waren ihm in diesem überwältigenden Moment egal. Und die Gelbe Karte fürs Trikotausziehen bezeichnete Sven Schipplock sogar als «eine der schönsten in meiner Karriere». Nach einer schier unendlichen Leidenszeit köpfte der 31-Jährige Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld beim 2:1 bei Holstein Kiel in der Nachspielzeit zum Sieg - und die Ostwestfalen damit fast sicher in die Bundesliga.

Von dpa