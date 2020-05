Kiels K.o. in der Nachspielzeit: Niederlage gegen Bielefeld

Kiel (dpa/lno) - Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga die zweite Niederlage in Serie kassiert. Am Samstag gab es für die «Störche» eine 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Spitzenreiter Arminia Bielefeld, die Sven Schipplock in der Nachspielzeit (90.+2) besiegelte. Jonathan Clauss hatte die Arminia in der 23. Minute in Führung geschossen, Alexander Mühling (51.) glich zwischenzeitlich für die Gastgeber aus. Unter der Woche hatten die Kieler 1:2 in Bochum verloren.

Von dpa