Zwei Schwerverletzte bei Auseinandersetzung mit Messer

Bonn (dpa/lnw) - Bei einer Auseinandersetzung in der Bonner Innenstadt sind am Freitagabend zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll ein 32-Jähriger einen Mann im Bereich einer Hotelanlage mit einem Messer unvermittelt am Oberkörper angegriffen haben. Der 39 Jahre alte Verletzte sei daraufhin mit seinem 19 Jahre alten Begleiter in die Toilette eines Restaurants geflüchtet, wohin ihnen der mutmaßliche Angreifer gefolgt sein soll. Dort soll es erneut zu Angriffen gekommen sein.

Von dpa