Pfingststau hält sich in Grenzen

Der ADAC rechnet damit, dass auch am Samstagvormittag noch mehr auf den Straßen los ist als sonst. Voll werden soll es dann auch am Montag, wenn der Rückreiseverkehr einsetzt. «Trotzdem gehen wir davon aus, dass wir nicht so viel Stau an Pfingsten erleben werden», sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein in Köln. Insgesamt sei die Reiselust wegen Corona noch gedämpft.