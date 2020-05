Flick fordert nach Sieg: «Big points» von Dortmund veredeln

München (dpa) - Nach dem großen Sieg gegen Borussia Dortmund will Trainer Hansi Flick mit dem FC Bayern im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf die Neun-Punkte-Woche in der Fußball-Bundesliga komplett machen. «Gegen Düsseldorf wollen wir natürlich auch gewinnen, auch wenn es schwer wird. Die big points von Dortmund wollen wir damit verstärken», sagte der 55-Jährige vor der Partie ohne Zuschauer am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena.

Von dpa