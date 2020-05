Gegen DFB: Münster-Präsident boykottiert Drittliga-Spiele

Münster (dpa) - Der Präsident des Fußball-Drittligisten Preußen Münster wird aus Protest gegen den seiner meiner Meinung nach falschen Neustart in der 3. Fußball-Liga die verbleibenden Saisonspiele boykottieren. «Ich werde keines der Geisterspiele besuchen», kündigte Christoph Strässer in einem Interview auf der Vereins-Homepage an. Er tue dies, «um meine Haltung in dieser Situation und gegen die Allmacht des DFB zum Ausdruck zu bringen».

Von dpa