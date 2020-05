Kinderschutzbund: Zögern Kitas wegen Personalmangels?

Eine weitere Frage sei, warum Schutzmechanismen für Kinder nicht gegriffen hätten. Nach bisherigen Ermittlungen habe es mehrere Übergriffe auf Kinder gegeben, die der Polizei nicht gemeldet worden seien. Besondere Vorkommnisse - wie gewalttätige Handlungen von Mitarbeitenden gegenüber Kindern - müssten dem Landesjugendamt gemeldet werden. Eine Anfrage beim zuständigen Landesjugendamt laufe.

Der Landeselternbeirat NRW, die Elternvertretung der Kindertageseinrichtungen, will das Geschehen in Viersen vorerst nicht kommentieren. «Das wäre Spekulation. Wir haben uns im Vorstand dazu entschieden, erst die Ermittlungen abzuwarten», sagte eine Sprecherin am Freitag.