Frühling in Nordrhein-Westfalen: Wenig Regen und viel Sonne

In Nordrhein-Westfalen wurden von März bis Mai im Durchschnitt 110 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Im Vergleichszeitraum 1961 bis 1990 waren es im Schnitt 205 Liter.

Die Wetterexperten rechnen damit, dass die Sonne in NRW bis einschließlich Sonntag fast 720 Stunden geschienen haben wird. Der Jahresschnitt der Vergleichsperiode liegt bei 441 Stunden. Die Durchschnittstemperatur lag bei 10,0 Grad und damit 1,7 Grad über dem Vergleichswert.

Regen ist indes auch in den nächsten Tagen nicht in Sicht: Am Samstag wird es laut DWD bei heiterem, manchmal auch wolkigem Wetter bis zu 25 Grad warm, am Sonntag bis zu 22 Grad. Am Morgen ist es weiterhin frisch mit 10 Grad oder darunter. Die Waldbrandgefahr bleibt in den meisten Landesteilen mittelgroß.