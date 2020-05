Unbekannte rauben Frauen in Einfamilienhaus aus

Hagen (dpa/lnw) - Drei Unbekannte haben in Hagen zwei junge Frauen in ihrem Wohnhaus gefesselt und ausgeraubt. Die Männer drangen am Donnerstagnachmittag in das Haus ein und bedrohten die Bewohnerinnen (14, 26) mit Schusswaffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dann fesselten sie die beiden mit Handschellen und durchsuchten das Haus. Nach Angaben der Polizei wurden die Bewohnerinnen nicht verletzt. Was die Täter alles erbeutet haben, stand zunächst nicht fest.

Von dpa