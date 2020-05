Mettmann (dpa/lnw) - Mit einem völlig durchgerosteten Transporter mit 38 Mängeln wollte ein Handwerker ausgerechnet zum Neubau der Polizei-Leitstelle in Mettmann. Ein Polizist sah sich den in Polen zugelassenen Wagen näher an, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Von dpa