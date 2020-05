Kölner Bornauw nach Rot in Sinsheim zwei Spiele gesperrt

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss zwei Spiele auf Sebastiaan Bornauw verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Belgier am Donnerstag für die kommenden beiden Partien wegen rohen Spiels. Der 21 Jahre alte Defensivspieler hatte am Mittwoch in der 26. Minute des Spiels bei der TSG 1899 Hoffenheim (1:3) die Rote Karte nach einem üblen Tritt gegen den Hoffenheimer Doppel-Torschützen Christoph Baumgartner gesehen. Schiedsrichter Felix Brych hatte Bornauw zunächst die Gelbe Karte gezeigt, nach Videostudium aber auf Rot entschieden. Spieler und 1. FC Köln haben dem Urteil des Sportgerichts zugestimmt, das damit rechtskräftig ist.