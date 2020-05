Brand auf Henkel-Gelände: Keine Verletzten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auf dem Werksgelände des Unternehmens Henkel in Düsseldorf hat es am Donnerstag gebrannt. Es sei niemand verletzt worden, sagte eine Sprecherin. Das Feuer im Stadtteil Holthausen sei in einem Entsorgungsgebäude ausgebrochen, in dem alte Kunststoffcontainer geschreddert werden. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Werksfeuerwehr konnte den Brand mit Unterstützung der Düsseldorfer Berufsfeuerwehr nach gut einer Stunde löschen.

Von dpa