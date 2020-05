Ermittler: Erzieherin erschien früh als «wenig geeignet»

Mönchengladbach/Viersen (dpa/lnw) - Die unter Mordverdacht stehende Erzieherin in Viersen soll nach Ermittlerangaben für den Beruf schon früh als «wenig geeignet» aufgefallen sein. Der 25-Jährigen habe es im Umgang mit den Kindern an Empathie gemangelt, hieß es am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Mönchengladbach. Dennoch arbeitete sie seit 2017 an vier Kitas.

