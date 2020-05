Schulterschluss des Revierfußballs: «Wirgebiet»

Vom 28. Mai bis zum 15. Juni können die Anhänger der Traditionsvereine ingesamt 660 Maskenunikate auf dem Auktionsportal United Charity ersteigern. Die Erlöse gehen an den Coronahilfsfonds «Wir im Revier», der den durch die Pandemie finanziell in Not geratenen Menschen hilft. Botschafter der Aktion sind die jeweiligen Vereinslegenden Norbert Dickel (Dortmund), Martin Max (Schalke), Dariusz Wosz (Bochum), Joachim Hopp (Duisburg), Willi «Ente» Lippens (Essen) und Mike Terranova (Oberhausen).