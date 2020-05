Zehn Stunden philosophisches Radio auf WDR 5

Köln (dpa/lnw) - In der Corona-Krise laden der Westdeutsche Rundfunk und ein Kölner Festival zum Nachdenken ein: Am 6. Juni präsentieren WDR 5 und die Phil.Cologne nach gemeinsamen Angaben vom Donnerstag von 10 bis 20 Uhr ein zehnstündiges Philosophie-Spezial unter dem Titel «Denken, das ansteckt!». Das Festival Phil.Cologne sollte ursprünglich Anfang Juni stattfinden, musste aber coronabedingt in den September verschoben werden.

Von dpa