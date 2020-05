Kapitän Nippes erhält Abschiedsspiel beim Bergischen HC

Solingen (dpa/lnw) - Kapitän Kristian Nippes wird beim Handball-Bundesligisten Bergischer HC ein Abschiedsspiel erhalten. Der 32-Jährige hatte schon vor längerer Zeit sein Karriere-Ende zum Saisonende angekündigt. Durch die Corona-Pause war sein 316. und letztes Pflichtspiel das am 5. März in Erlangen, ohne dass dies damals jemandem bewusst gewesen wäre. «Nippi wird der erste Spieler des BHC sein, der ein Abschiedsspiel erhält», sagte Geschäftsführer Jörg Föste. In der noch zu terminierenden Partie trifft der BHC auf den Zweitligisten Bayer Dormagen. Nippes spielte seit 2011 für die Bergischen.

