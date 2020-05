Streit im Ausschuss «Hackerangriff»: Verfassungsgerichtshof

Münster (dpa/lnw) - Nach der Ablehnung von Beweisanträgen im Untersuchungsausschuss «Hackerangriff» im nordrhein-westfälischen Landtag beschäftigt sich der Verfassungsgerichtshof NRW am 16. Juni in einer mündlichen Verhandlung mit dem Streit. Eine Entscheidung soll in einem späteren Termin verkündet werden, wie der Verfassungsgerichtshof am Mittwoch in Münster mitteilte (Az.: VerfGH VerfGH 6/20).

Von dpa