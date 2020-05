Krefeld Pinguine verlängern Vertrag mit Trivellato

Krefeld (dpa/lnw) - Die Krefeld Pinguine haben den Vertrag mit Alex Trivellato für eine weitere Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlängert. Der 27 Jahre alte Kapitän der italienischen Nationalmannschaft geht somit in seine vierte Saison in Krefeld, teilte der Club am Mittwoch mit. Bisher bestritt der Verteidiger 131 Spiele für die Pinguine, erzielte acht Tore und gab 16 Vorlagen.

Von dpa