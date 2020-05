Kreislauferkrankungen und Krebs häufigste Todesursache

Düsseldorf (dpa/lnw) - Kreislauferkrankungen und Krebs bleiben die mit Abstand häufigsten Todesursachen in Nordrhein-Westfalen. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Auswertung des Statistischen Landesamtes für 2018. Demnach starben fast 32 Prozent der gut 211 000 Toten aus dem Jahr an Kreislauferkrankungen wie dem Herzinfarkt - darunter mehr Frauen als Männer. Knapp 25 Prozent entfielen auf Krebs vor allem der Verdauungsorgane (Magen- und Darmkrebs), der Atmungsorgane und der Genitalien. Das durchschnittliche Sterbealter lag 2018 in NRW bei 78,8 Jahren - 81,6 bei den Frauen und 75,6 Jahre bei den Männern. Seit 2013 hat sich die durchschnittliche Lebenszeit damit um fast ein Jahr (0,8) verlängert.

Von dpa