Draisaitl erster deutscher NHL-Topscorer

Edmonton (dpa) - NHL-Profi Leon Draisaitl ist der Titel als Topscorer der stärksten Eishockey-Liga der Welt nach dem Abbruch der Hauptrunde nicht mehr zu nehmen. Der 24 Jahre alte Angreifer der Edmonton Oilers ist damit der erste deutsche Sportler in einer der großen US-Ligen, der eine Saison als Topscorer beendet. Unter anderem sein Club gratulierte ihm am Dienstag (Ortszeit) via Twitter zu dem Erfolg. In nur 14 von 70 Spielen blieb er ohne direkte Torbeteiligung und kommt insgesamt auf 110 Punkte. An zweiter Stelle steht sein Teamkollege Connor McDavid mit 97 Scorerpunkten.

Von dpa