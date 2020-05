Zeitung: 250 Schüler und 32 Lehrer in NRW in Quarantäne

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsämter haben im Zusammenhang mit Corona-Fällen derzeit einem Medienbericht zufolge für 250 Schüler sowie 32 Lehrer Quarantäne zu Hause angeordnet. «Bei den in Quarantäne befindlichen Lehrern gibt es fünf bestätigte Covid-19-Fälle», teilte das Schulministerium der «Rheinischen Post» mit, wie die Zeitung berichtet (Mittwoch). Landesweit in Quarantäne seien mindestens ein Lehrer oder Schüler an 118 Grundschulen, 40 Hauptschulen, 39 Real- und Sekundarschulen sowie an 34 Gymnasien, 48 Berufskollegs und 6 Förderschulen. Die Zahlen beziehen sich demnach auf den 19. Mai.