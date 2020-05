Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens und der Niederlande, Armin Laschet (CDU) und Mark Rutte, haben an die Bürger appelliert, am Pfingstwochenende nur mit einer Buchung über die Grenze zu reisen. «Jetzt ist noch nicht die Zeit, ohne Buchung einfach in den Urlaub zu fahren», sagte Laschet am Dienstag in einer Videoschalte mit dem Regierungschef in Den Haag. Rutte bat die Bürger in NRW, an Pfingsten nicht einfach «auf gut Glück» in die Niederlande zu kommen. Man müsse weiter vorsichtig bleiben.

Gleichzeitig unterstrichen Laschet und Rutte, wie wichtig es gewesen sei, die Grenze auch auf dem Höhepunkt der Corona-Krise prinzipiell offen gehalten zu haben. «Schließen geht immer leicht, aber der Öffnungsprozess ist kompliziert», sagte Laschet. Das stellten jetzt gerade andere EU-Länder fest.

Auch an Pfingsten werden die Grenzen nicht geschlossen. «Wir werden nicht die Grenzen schließen und alle zurückschicken, sondern wir setzen auf die Vernunft der Menschen auf beiden Seiten der Grenze», stellte Rutte klar. Beim Ausflug ins Nachbarland gelte also: «Wenn Sie noch nichts gebucht haben, verschieben Sie's dann bitte noch mal eben.»

«Es ist nicht so, dass wir Hinweise darauf haben, dass die Leute jetzt in riesiger Zahl ohne Buchung kommen wollen», sagte Rutte. Es könne jedoch angesichts der vielen Lockerungen leicht der Eindruck entstehen, dass die Krise nun vorbei und alles wieder beim Alten sei. «Das ist aber leider nicht so.» Stattdessen sei die Botschaft: «Jongens, wees dan slim!» (Leute, zeigt Köpfchen!)

Es seien auch viele Freizeit-Einrichtungen in den Niederlanden noch geschlossen oder hätten nur eingeschränkte Aufnahmekapazitäten, sagte Rutte. Deshalb solle man nur mit Buchung kommen. Laschet zeigte sich optimistisch, dass der Grenzverkehr begrenzt werden könne, schließlich habe das am 1. Mai auch schon gut geklappt. «Die Menschen haben verstanden, dass die Nachbarn gesagt haben: Bitte seid vorsichtig, kommt noch nicht!», sagte Laschet. «Das funktioniert auch, ohne dass man Grenzkontrollen einführt und Grenzen schließt.»