Feuerwehr löscht Brand in Nachbarschaft

Viersen (dpa/lnw) - Bei diesem Feuer waren die Einsatzkräfte besonders schnell zur Stelle: Die Feuerwehr hat in Grefrath im Kreis Viersen einen Industriebrand in unmittelbarer Nachbarschaft gelöscht. Das Gerätehaus des Löschzuges liege keine 100 Meter vom Brandort entfernt, erklärten die Einsatzkräfte am Dienstag. «Dies erwies sich als großes Glück, da das Feuer schon auf der anderen Straßenseite einen Baum entzündet hatte und gerade auf ein angrenzendes Gebäude übergriff», hieß es.