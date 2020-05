NRW-Landesregierung plant keinen Gehaltsverzicht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Anders als die Abgeordneten des Düsseldorfer Landtags wollen die Minister in Nordrhein-Westfalen auch in der Corona-Krise an ihrem vollen Gehalt festhalten. Auf eine Anfrage der AfD-Opposition zu einem möglichen Gehaltsverzicht antwortete das NRW-Innenministerium: «In der nordrhein-westfälischen Landesregierung gibt es derzeit kein solches Vorhaben.»

Von dpa