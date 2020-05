Moers (dpa/lnw) - Im Prozess gegen einen Soldaten im Zusammenhang mit dem bundesweiten Kindesmissbrauchs-Komplex Bergisch Gladbach droht dem 27-jährigen Angeklagten jahrelange Haft und danach die geschlossene Psychiatrie. Die Staatsanwaltschaft forderte am Dienstag insgesamt neun Jahre Haft und die Unterbringung. Sechs Jahre Haft davon sollten sofort verbüßt werden.

Der Mann soll vier kleine Kinder im Alter zwischen einem und fünf Jahren in mehr als 30 Fällen missbraucht haben. Von einem siebenjährigen Mädchen soll er eine kinderpornografische Aufnahme gemacht haben. Daneben ist der Bundeswehrsoldat angeklagt, in einigen Fällen Videos und Bilder von den Taten gemacht und mit Chat-Partnern geteilt zu haben. Der Prozess findet vor dem Landgericht Kleve in der Außenstelle Moers statt.

Eine Unterbringung von Straftätern in der geschlossenen Psychiatrie erfolge auf unbestimmte Zeit, sagte eine Gerichtssprecherin. Vor einer möglichen Entlassung werde regelmäßig geprüft, ob ein Verurteilter für die Allgemeinheit noch gefährlich sei.

Der Verteidiger bezeichnete die Feststellung der verminderten Schuldfähigkeit, die mit einer eingeschränkten Einsicht des Unrechts verbunden ist, als «sehr konstruiert». Er plädierte für sieben Jahre Haft und «unter Vorbehalt eine Sicherungsverwahrung.» In dem Fall würde nach der Verbüßung der Haftstrafe geprüft, ob der Mann für die Allgemeinheit gefährlich ist, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Falls ja, könnte sich eine unbefristete Sicherungsverwahrung anschließen.

Bei seinem Schlusswort weinte der sonst so kontrolliert wirkende angeklagte Bundeswehrsoldat: «Ich kann mich dafür nur entschuldigen», sagte er. Er wisse nicht, wie es dazu habe kommen können. Er hoffe, dass die Kinder das verarbeiten könnten. Es tue ihm für seine Frau leid und auch, dass er seine Familie hintergangen habe.

Staatsanwalt Elmar Köstner stellte in seinem Plädoyer fest, bei den Taten habe es eine Steigerung der Intensität gegeben. Nach der Selbstanzeige bei der Polizei im Juni 2019 habe der heute 27-Jährige trotz hohem Entdeckungsrisiko den Missbrauch unter hohem Handlungsdruck fortgesetzt und auch weitere Taten geplant. Nach Angaben des psychiatrischen Gutachters bestehe ein moderates bis hohes Rückfallrisiko. «Die Gefährlichkeit ist gegeben», sagte Köstner.

Der bundesweite Missbrauchs- und Kinderpornografie-Komplex war durch Ermittlungen in Bergisch Gladbach ins Rollen gekommen. Tatverdächtige gibt es mittlerweile in sämtlichen Bundesländern.