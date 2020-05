Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die maskierten Täter in der Nacht zum Samstag zugeschlagen. Nachdem sie die Scheibe des Markts zerstört hatten, rissen sie den Automaten mit einem Seil am Transporter aus seiner Verankerung, zogen ihn zu dem anderen Wagen - und luden ihn auf.

«Eine direkt eingeleitete grenzübergreifende Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis», erklärte die Polizei. Später seien einer der beiden Wagen und der beschädigte Tresor gefunden worden. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.