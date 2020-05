Wolfsburg in Leverkusen ohne früheren Bayer-Spieler Mehmedi

Den nächsten Gegner sieht der Wolfsburger Coach beinahe schon auf Augenhöhe mit Bayern München und dem letzten Gegner Borussia Dortmund, gegen den der VfL am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit 0:2 verlor. «Bayer Leverkusen ist mit Bayern München und Borussia Dortmund allen anderen in der Rückrunden-Tabelle enteilt. Das sind für mich zusammen mit Leipzig die spielerisch besten Mannschaften der Liga», sagte der Österreicher. «Leverkusen ist eine Mannschaft, die sicherlich in die Champions League kommen wird.»