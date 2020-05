Essen (dpa/lnw) – Nach einem Millionen-Coup mit einem falschen Geldtransporter hat das Essener Landgericht am Montag bis zu zwölf Jahre Haft verhängt. Vier der insgesamt sieben Angeklagten sollen bei einem Supermarkt in Gronau im Dezember 2017 rund 1,8 Millionen Euro erbeutet haben. Die Täter hatten einen Lieferwagen umlackiert und mit Magnetfolie in einen Geldtransporter verwandelt. Weil sie auch Uniformen trugen, schöpften die Mitarbeiter keinen Verdacht.

Geholfen haben den Tätern die Insidertipps eines echten Mitarbeiters einer Sicherheitsfirma. Er hatte vor Gericht ein Geständnis abgelegt und galt im Prozess als Kronzeuge. Gegen den 45-Jährigen wurden drei Jahre Haft verhängt. Die deutschen, spanischen, pakistanischen und guineisch-italienischen Täter sollen in Dortmund außerdem einen Geldtransporter und in Werne einen Geldautomaten geplündert haben - jeweils mit einem Nachschlüssel. Außerdem ging es im Prozess um weitere Diebstahls- und Raubtaten - unter anderem auf eine Juwelierin aus Mönchengladbach.