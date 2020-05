Kunst im Dialog: Zwei Kollektionen der Nachkriegszeit

Obwohl beide Kollektionen unabhängig voneinander entstanden, gibt es manche Gemeinsamkeit, so finden sich in beiden Sammlungen Werke des Bildhauers Tony Cragg, des Objekt- und Verhüllungskünstlers Christo, des Installationskünstlers Bogomir Ecker und der Malerin Corinne Wasmuht. Es zeigen sich aber auch auffällige Unterschiede bei der Auswahl und Schwerpunktsetzung. Aus diesem Vergleich ergibt sich der Reiz der Zusammenschau. Die Werke sind geordnet in Kapitel wie «Menschen, Masken und Gesichter», «Farbfelder», «Die vier Elemente» und «Maß, Zahl und Geometrie».