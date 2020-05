Kölns Sportchef Heldt: «Der Wettbewerb hat sich verändert»

Köln (dpa) - Trotz der beiden 2:2-Unentschieden in den Heimspielen gegen Mainz und Düsseldorf nach der Corona-Unterbrechung sieht Sport-Geschäftsführer Horst Heldt den 1. FC Köln weiterhin «absolut im Soll». «Wir sind mit dem Punkt gegen Fortuna glücklich. Dennoch haben wir auch den Ehrgeiz und wollen Ideen entwickeln, wie wir es noch besser machen können», sagte Heldt am Montag in einem virtuellen Mediengespräch.

Von dpa