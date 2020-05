Schweinsteiger über Haaland: «Ihm traue ich sehr viel zu»

Berlin/München (dpa) - Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski ist nach Ansicht von Bastian Schweinsteiger erst dann Weltklasse, wenn er den Titel in der Fußball-Königsklasse gewinnt. «Er braucht die Champions League», sagte der langjährige Bayern-Profi Schweinsteiger am Sonntagabend in der ARD-«Sportschau». Der inzwischen 35-Jährige sei gespannt, ob Lewandowski in den entscheidenden Spielen gegen europäische Top-Vereine die nötige Durchsetzungskraft habe.

Von dpa