Kölns Jakobs nach Corona-Pause dabei

Gisdol hatte in Jakobs und Kingsley Ehizibue für Jan Thielmann und Benno Schmitz zwei Neue im Vergleich zum 2:2 in der Vorwoche gegen Mainz gebracht. «Iso ist für uns einer der gesetzten Spieler, wenn man so will. Ein unglaublich dynamischer Spieler, der viel laufen kann, der viel im Tempo laufen kann, was für uns sehr wichtig ist. Sein Spiel möchte ich heute auf dem Platz haben», sagte Gisdol.

Am 30. April hatte der 1. FC Köln sind drei positive Corona-Tests öffentlich gemacht. Wie der Fußball-Bundesligist auf seiner Homepage mitgeteilt hatte, war das Trio in eine 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt worden. «Alle sind symptomfrei», hieß es damals. «Der 1. FC Köln wird aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Betroffenen keine Namen bestätigen», erklärte der Club. Mannschaft, Trainer- und Betreuerstab waren am Vortag getestet worden.