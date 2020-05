Helfer retten Vater und Sohn aus brennender Wohnung

Mettmann (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Mettmann sind am späten Samstagabend zehn Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Das Feuer brach demnach in einer Wohnung in der zweiten Etage aus. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Helfer die beiden schwer verletzten Bewohner bereits ins Treppenhaus gezogen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers handelte es sich um einen 34 Jahre alten Mann und seinen achtjährigen Sohn. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa