Dachstuhl von Grundschule in Flammen: Feuerwehrmann verletzt

Nottuln (dpa/lnw) - Bei einem Dachstuhl-Brand in einer Grundschule in Nottuln im Kreis Coesfeld ist ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Er hatte sich bei den Löscharbeiten am Samstag am Knie verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstagnachmittag mitteilte. Demnach wurden die Einsatzkräfte am Morgen zur Schule gerufen, weil sich dort starker Rauch unter dem Dachstuhl gebildet hatte. Das Feuer wurde zwar zunächst unter Kontrolle gebracht, beim Löschen von Glutnestern seien die Flammen dann aber erneut entfacht.

Von dpa