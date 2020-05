«Absolutes Roulette»: Viktoria Köln äußert Kritik am DFB

Köln (dpa) - Die Verantwortlichen von Viktoria Köln haben deutliche Kritik an den Umständen der Saison-Fortsetzung in der 3. Liga und am Deutschen Fußball-Bund (DFB) geäußert. «Wir haben immer gesagt, dass wir eine Entscheidung auf dem grünen Rasen wollen», sagte der Sportliche Leiter Marcus Steegmann in einem Video auf dem eigenen Youtube-Kanal der Kölner: «Aber dass am Vatertag fast eine Ad-hoc-Entscheidung des DFB gekommen ist, hat uns schon überrascht.» Der Viktoria-Tross werde nun am Sonntag in ein Kölner Hotel umziehen, «aber der Sinn, jetzt sechs Tage in Quarantäne zu gehen und dann wieder raus, erschließt sich mir nicht ganz», erklärte Steegmann.

Von dpa