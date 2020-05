SEK-Einsatz: Mann feuert mit Schreckschusspistole

Essen (dpa/lnw) - Ein Mann hat mit einer Schreckschusspistole von einem Balkon aus Schüsse abgefeuert und das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei auf den Plan gerufen. Anwohner in Essen hätten diese am frühen Samstagmorgen bemerkt und die Beamten gerufen, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Als sie ankamen, hatte der Mann demnach aber schon die Flucht ergriffen. Die Polizisten trafen in der Wohnung nur auf das dort lebende Ehepaar, welches die Schüsse bestätigte.

Von dpa