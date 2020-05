Unbekannter tritt Außenspiegel von 21 Fahrzeugen ab

Krefeld (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat in Krefeld die Außenspiegel von 21 Fahrzeugen abgetreten. Der Mann zerkratzte zudem an einigen der Wagen den Lack, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach wachten Anwohner in der Nacht zum Samstag durch die lauten Geräusche des Täters auf. Sie hätten den Mann beobachtet, wie er zu Fuß auf der Straße unterwegs war und die Wagen beschädigte. Die Polizei fahndete bislang vergeblich nach ihm und sucht nun Zeugen.

Von dpa