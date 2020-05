Matthias Ginter: Skepsis an Liga-Neustart «verständlich»

Mönchengladbach (dpa) - Nationalspieler Matthias Ginter versteht die Skepsis mancher Menschen in Bezug auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga. «Die Bundesliga wird gerade sehr unter dem Brennglas beobachtet, es gibt ja auch Leute, die es nicht gut finden, dass wir wieder spielen. Das ist aber teilweise auch verständlich, wenn andere noch einige Wochen darauf warten müssen, ihren Job wieder ausüben zu können», sagte der 26-Jährige von Borussia Mönchengladbach der Düsseldorfer «Rheinischen Post» (Samstag). Die Gladbacher empfangen am Samstag Bayer Leverkusen.