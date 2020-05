24-Jähriger niedergestochen: Rettungsaktion

Der 24-Jährige war am Mittwochabend im Norden der Stadt mit einem flüchtig bekannten Mann in Streit geraten. Der Mann hatte laut Polizei vier- bis fünf Begleiter. Zwei der Männer hätten den 24-Jährigen festgehalten, der Kontrahent des 24-Jährigen habe diesen geschlagen, ihm Geld aus der Hosentasche gestohlen und schließlich, als das Opfer sich wehrte, mit einem Messer zugestochen. Der 20-Jährige fuhr im Auto an der Szene vorbei und eilte dem 24-Jährigen zur Hilfe, wobei er auch angegriffen wurde. Beide liefen zusammen zum Auto des 20-Jährigen und brachten sich in Sicherheit.

Der mutmaßliche Haupttäter soll 1,65 Meter groß und 20-25 Jahre alt gewesen sein. Er soll kurze Haare und ein markantes Gesicht haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.