Essen (dpa/lnw) – Nach einem Raubüberfall auf einen 90-jährigen Mann und dessen 83 Jahre alte Ehefrau ist der Täter am Freitag zu neun Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Der deutsche Angeklagte hatte gestanden, die Senioren am 25. Juni 2019 in deren Essener Einfamilienhaus mit einer abgesägten Schrotflinte bedroht und geschlagen zu haben. Anschließend hatte er das Paar gefesselt und eingesperrt. Die Beute bestand aus Bargeld, Handys und EC-Karten.

Der Angeklagte war festgenommen worden, als er versuchte, mit einer der erbeuteten EC-Karten Geld an einem Automaten abzuheben. Einem Passanten war dabei aufgefallen, dass der 51-Jährige eine Waffe im Hosenbund trug und sich das Gesicht überklebt hatte - offenbar, um von den Überwachungskameras nicht erkannt zu werden. Weil ihm das seltsam vorgekommen war, hatte er die Polizei gerufen.

Das Urteil des Essener Landgerichts lautet auf schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung.