Kettcar mit Motor und Skater aus Verkehr gezogen

Tönisvorst (dpa/lnw) - Ein Kettcar mit Motor und einem Inline-Skater im Schlepptau hat die Polizei am Niederrhein aus dem Verkehr gezogen. Den Einsatzkräften kam in Tönisvorst mitten auf der Fahrbahn ein Kettcar mit einem zwölfjährigen Fahrer entgegen, der im fließenden Verkehr mit augenscheinlich höherer Geschwindigkeit unterwegs war, wie die Kreispolizei Viersen am Freitag mitteilte. Die Beamten stoppten die «halsbrecherische Fahrt» des Jungen am Mittwochnachmittag, nach dessen Angaben das Gefährt bis zu 35 km/h schnell sei. Angeblich habe es sein Vater zusammengebaut und er habe den Ausflug erlaubt.

Von dpa