Unbekannte klauen 76 Autoreifen von Autohof

Kleve (dpa/lnw) - Unbekannte haben auf dem Lagerplatz eines Autohauses in Kleve dicke Beute gemacht: Sie haben 76 Reifen von 19 Autos abmontiert und geklaut. Um auf den Hof zu kommen, hätten sie einen das Gelände umgebenden Zaun an einer Stelle demontiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Vermutlich arbeiteten die Täter in der Nacht zum Mittwoch. Weitere Einzelheiten wurden am Freitag nicht bekannt. Die Kripo Kleve ermittelt.

Von dpa