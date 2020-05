Mutmaßlichen Drogendealer-Ring gesprengt

Wuppertal (dpa/lnw) - Die Wuppertaler Polizei hat nach monatelangen Ermittlungen sechs mutmaßliche Drogendealer festgenommen und kiloweise Drogen sichergestellt. Die Festnahmen seien am Mittwoch bei großangelegten Durchsuchungen in Solingen, Bergisch-Gladbach und Düsseldorf erfolgt. In Solingen hätten auch Spezialeinsatzkräfte die Durchsuchungen unterstützt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Von dpa