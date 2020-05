Bonn (dpa/lnw) - Ein wohnsitzloser 34-Jähriger ist am Vatertagsabend mit einem mutmaßlich geklauten Quad in Bonn herumgefahren. Bei der Konfrontation mit Polizisten bedrohte er sie mit einer abgebrochenen Holzlatte, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Streife war auf das Quad aufmerksam geworden, das zuvor als gestohlen gemeldet worden war.

Von dpa