NRW sieht 120 Milliarden-Bedarf für Konjunkturprogramm

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für den Neustart der Wirtschaft Deutschlands nach der Corona-Krise sind nach Berechnungen der nordrhein-westfälischen Landesregierung Konjunkturhilfen in Höhe von 120 Milliarden Euro notwendig. Die geplanten Unterstützungsmaßnahmen von Seiten des Landes erfolgten im Rahmen des bereits beschlossenen 25-Milliarden-Euro-Rettungsschirms, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag in Düsseldorf. «Die staatliche Schuldenlast darf aber nicht völlig aus dem Ruder laufen», betonte er. Man müsse auch an die nächsten Generationen denken, die die Schulden bezahlen müssten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich für eine Schuldenobergrenze ausgesprochen.

Von dpa