Fahrerflucht zu Fuß mit Nummernschildern in der Hand

Ratingen (dpa/lnw) - Fahrerflucht zu Fuß und mit den Nummernschildern in der Hand: Nach einem nächtlichen Auffahrunfall auf eine Reihe geparkter Autos hat die Polizei in Ratingen bei Düsseldorf einen unter Drogen und Alkohol stehenden jungen Mann aufgegriffen. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen am frühen Donnerstagmorgen nach rechts von der Straße abgekommen, fuhr zunächst eine Straßenbarke um und prallte dann frontal gegen ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen auf zwei weitere davor geschoben.