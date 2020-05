Feldbettenlager für Quarantäne-Sünder in Menden abgebaut

Menden (dpa/lnw) - Mangels Bedarf ist ein Lager für Quarantäne-Sünder in Menden wieder abgebaut worden. Das sagte am Freitag ein Sprecher der sauerländischen Stadt, die das als «Corona-Knast» bekanntgewordene Feldbetten-Lager Ende März in einer Turnhalle errichtet hatte. Dort sollten notfalls Personen zwangsweise untergebracht werden, die unter häuslicher Quarantäne stehen, sich aber nicht an Isolationsauflagen halten.

Von dpa