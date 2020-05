Stiftung verklagt Bordell: «Dali»-Prozess im Sommer

Eine spanische Stiftung hatte Klage gegen den Bordellbetreiber eingereicht. Sie fordert, dass er den Namen «Dali» auf sämtlichen Kanälen aus seinem Clubnamen streicht - und verlangt zudem Schadenersatz. In der Klageschrift heißt es, der Name «Parkschloss Dali» verstoße gegen das «postmortale Persönlichkeitsrecht» des 1989 gestorbenen Malers Salvador Dali. Laut Gericht verwendet der Club den Namen im Internet nicht mehr, vor Ort in Marsberg gebe es aber noch Schilder oder Tafeln mit der Aufschrift.

Die private Stiftung gibt an, vom spanischen Staat mit der Verwaltung des künstlerischen Nachlasses von Dali (1904-1989) beauftragt worden zu sein. Sie bezeichnet sich nach Gerichtsangaben auch als Inhaberin zahlreicher Marken mit dem Namen des weltbekannten Surrealisten.