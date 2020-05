Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Samstag wechselnd bewölkt werden. Bei 17 bis 20 Grad kann es zu Schauern kommen, vereinzelt auch zu Gewittern. Bereits am Freitag sollten nachmittags Regenwolken aufziehen. Der Sonntag wird laut DWD noch bewölkter, ab und zu kann es regnen. Auch hier wird es maximal 20 Grad warm. Zum Start in die neue Woche wird es wieder trockener und etwas wärmer mit 19 bis 24 Grad.